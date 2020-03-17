В Киеве пенсионерам не будут отменять бесплатный проезд в общественном транспорте из-за карантина

Киевская городская государственная администрация не планирует временно отменять льготы на проезд в общественном транспорте, в том числе бесплатный проезд пенсионерам, из-за того, что в Украине ввели общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Киевгорадминистрации.

"О таком (временной отмене льгот на проезд) не шла речь", - сообщили в КГГА.

Таким образом, льготный проезд в общественном транспорте с 18 марта останется действительным.

Ранее Черновицкий горсовет с целью предотвращения распространения коронавируса временно отменил бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров с тем, чтобы они в период карантина меньше ездили в общественном транспорте.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта не будет работать метрополитен, а также с 18 марта будет ограничено количество пассажиров в наземном общественном транспорте.

Несмотря на это в Киеве продолжают работать стихийные рынки, кофейни, киоски с шаурмой и цветочные ларьки.