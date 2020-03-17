Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна до 2 квітня

Печерський районний суд Києва обрав для Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 2 квітня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

"Суд заарештував Левіна до 2 квітня", - сказали у відомстві.

Арешт діє тільки до 2 квітня, оскільки строк досудового розслідування закінчується в цей день, однак прокуратура буде звертатися до суду щодо продовження розслідування.

Найближчим часом також буде подано нове клопотання про продовження арешту Левіна.

Як повідомляли Українські Новини, 1 березня Апеляційний суд Болгарії дозволив екстрадувати підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна. 21 лютого обласний суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати Левіна в Україну. Суд заарештував Левіна на 40 діб в Болгарії. А 16 березня Болгарія екстрадувала Левіна.

Також 6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці п'ять колишніх учасників АТО за вбивство Катерини Гандзюк.