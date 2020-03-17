НБУ продав $300 млн на міжбанку для стримування девальвації

Національний банк продав 300 млн доларів на міжбанківському валютному ринку для стримування девальвації гривні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Ми продали 300 млн дол США для згладжування надмірних курсових коливань. У той же час, як і передбачає режим плаваючого валютного курсу, ми не фіксуємо його на певному рівні і не змінюємо тренд, який визначається ринком", - повідомляє НБУ.

НБУ повідомляє, що у вівторок попит на валюту перевищував пропозицію внаслідок погіршення настроїв учасників ринку через коронавірус.

Найактивнішими учасниками валютного ринку були українські компанії. Національний банк відзначає, що має досить накопичених резервів для згладжування надмірних курсових коливань.

У банку планують продовжувати проводити валютні інтервенції. Всього міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, усього НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від обвалу, а населення купило 300 млн доларів за перший тиждень кризи.

Раніше експерти заявили, що якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світова фінансова криза 2020.