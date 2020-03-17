підписатися на розсилку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 березня 2020, вівторок, 21:06 5
Фінанси 2020-03-17T21:30:01+02:00
Українські Новини
НБУ продав $300 млн на міжбанку для стримування девальвації

НБУ продав $300 млн на міжбанку для стримування девальвації

Влада Билоус
НБУ, курс гривні, Міжбанк, девальвація гривні

Національний банк продав 300 млн доларів на міжбанківському валютному ринку для стримування девальвації гривні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Ми продали 300 млн дол США для згладжування надмірних курсових коливань. У той же час, як і передбачає режим плаваючого валютного курсу, ми не фіксуємо його на певному рівні і не змінюємо тренд, який визначається ринком", - повідомляє НБУ.

НБУ повідомляє, що у вівторок попит на валюту перевищував пропозицію внаслідок погіршення настроїв учасників ринку через коронавірус.

Найактивнішими учасниками валютного ринку були українські компанії. Національний банк відзначає, що має досить накопичених резервів для згладжування надмірних курсових коливань.

У банку планують продовжувати проводити валютні інтервенції. Всього міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, усього НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від обвалу, а населення купило 300 млн доларів за перший тиждень кризи.

Раніше експерти заявили, що якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світова фінансова криза 2020.

Більше новин про: НБУ курс гривні Міжбанк девальвація гривні

Ощадбанк працює в стандартному режимі...
НБУ обвалив гривню на 60 копійок: курс нацвалюти н...
НБУ продав у ході аукціону $130 млн при попиті $26...
НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, що...
Київська підземка не працюватиме з 23 години через карантин
Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову
Новини
Зеленський виступив з відеозверненням
Зеленський звернувся до українців, які не можуть повернутися додому з-за кордону 22:05
У Чернівцях скасували пільговий проїзд для пенсіонерів на час карантину 21:52
Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна до 2 квітня 21:26
НБУ продав $300 млн на міжбанку для стримування девальвації 21:06
Через коронавірус в Україні померла молода дівчина 20:56
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
Коронавірус. Фото: freepik
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня 08:40 Карта
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
більше новин
Українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok