З 18 березня у Києві обмежать рух на трьох вулицях через ремонтні роботи

В той час, як у Києві ввели карантин, Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту по вулиці Дмитра Луценка, а також на розі вулиці Глушкова та вулиці Конєва 18-20 березня через ремонтні роботи. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"З 07:30 до 20:00 18 березня, а також з 7:30 19 березня до 10:00 20 березня на вул. Луценко частково обмежать рух транспорту", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, на вказаній вулиці дорожники Голосіївського району проведуть ремонт покриття.

Зазначено, що під час ремонтних робіт рух на перехресті буде частково обмежено - по одній смузі.

Також частково обмежать рух транспорту на розі вулиці Глушкова та вулиці Конєва.

"З 07:30 до 20:00 18 березня, з 7:30 19 березня до 10:00 20 березня на розі вул. Глушкова та вул. Конєва частково обмежать рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на перехресті проспекту Глушкова з вулицею Конєва відремонтують покриття, на ділянці проведуть ремонт асфальту.

Як повідомляли Українські Новини, до 5 квітня частково обмежать рух транспорту на проспекті Любомира Гузара.

Також не будуть збільшувати кількість автобусів, незважаючи на закриття метро на період карантину.