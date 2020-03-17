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17 березня 2020, вівторок, 18:58 3
Транспорт 2020-03-17T19:30:01+02:00
Українські Новини
МАУ буде інформувати пасажирів скасованих рейсів через смс

МАУ буде інформувати пасажирів скасованих рейсів через смс

Ярина Вацяк
МАУ, скасування рейсів, Коронавірус, повернення квитків
МАУ. Фото: flickr
МАУ. Фото: flickr

Згідно з розпорядженням уряду про тимчасове обмеження перетину державного кордону направленому на запобігання розповсюдження на території України вірусу COVID-19 авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" припиняє виконання регулярних рейсів за всією міжнародною мережею попередньо на період з 00 годин 00 хвилин 17 березня до 31-го березня 2020 року, тобто - до кінця зимової навігації 

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МАУ.

"Оскільки термін карантину, встановленого урядом України, попередньо триватиме з 3 квітня 2020 року, пасажирам, які планують подорож після 31-го березня, необхідно стежити за змінами у розкладі і статус рейсів на сайті авіакомпанії", - йдеться в ньому.

Також наголошується, що в період з 17 по 31 березня МАУ виконуватиме власні регулярні внутрішні рейси, чартерні рейси за кордон для повернення українських туристів додому, а також за необхідності санітарно-евакуаційні та технічні рейси.

В МАУ зазначили, що пасажири скасованих рейсів будуть проінформовані на електронну пошту і/або смс-повідомленням про можливість безкоштовно переоформити квитки і перенести дату своєї подорожі на період після 31 березня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Wizz Air почав виконувати повернення квитків на скасовані рейси в автоматичному режимі у зв'язку з коронавірусом.

Раніше в МАУ заявили, що безкоштовно поміняють дату вильоту в Італію.

 
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