МАУ буде інформувати пасажирів скасованих рейсів через смс

Згідно з розпорядженням уряду про тимчасове обмеження перетину державного кордону направленому на запобігання розповсюдження на території України вірусу COVID-19 авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" припиняє виконання регулярних рейсів за всією міжнародною мережею попередньо на період з 00 годин 00 хвилин 17 березня до 31-го березня 2020 року, тобто - до кінця зимової навігації

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МАУ.

"Оскільки термін карантину, встановленого урядом України, попередньо триватиме з 3 квітня 2020 року, пасажирам, які планують подорож після 31-го березня, необхідно стежити за змінами у розкладі і статус рейсів на сайті авіакомпанії", - йдеться в ньому.

Також наголошується, що в період з 17 по 31 березня МАУ виконуватиме власні регулярні внутрішні рейси, чартерні рейси за кордон для повернення українських туристів додому, а також за необхідності санітарно-евакуаційні та технічні рейси.

В МАУ зазначили, що пасажири скасованих рейсів будуть проінформовані на електронну пошту і/або смс-повідомленням про можливість безкоштовно переоформити квитки і перенести дату своєї подорожі на період після 31 березня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Wizz Air почав виконувати повернення квитків на скасовані рейси в автоматичному режимі у зв'язку з коронавірусом.

Раніше в МАУ заявили, що безкоштовно поміняють дату вильоту в Італію.