У Франції не виключають можливість зіграти їх національній футбольній збірній з Україною ще в цьому році

УЄФА прийняла безпрецедентні рішення про призупинення та перенесення всіх футбольних турнірів на європейському континенті. Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 17 березня, на відеоконференції керівництва Союзу європейських футбольних асоціацій з представниками федерацій країн-учасниць цієї структури, було прийнято рішення перенести Чемпіонат Європи з футболу з літа 2020 року у зв'язку з пандемією коронавируса.

Раніше агентство інформувало, що заплановані на останню декаду першого місяця весни товариські матчі збірної України в рамках підготовки до Чемпіонату Європи УЄФА-2020 з національними командами Франції (27-го березня, Париж) і Польщі (31-го березня, Хожув), з великою ступенем впевненості, не відбудуться.

Вчорашнє рішення УЄФА затвердило скасування всіх запланованих товариських матчів або перенесення їх на невизначений час.

У той же час, у Федерації футболу Франції не поспішають остаточно скасовувати гру з Національної збірної України. Про це заявив президент національної футбольної асоціації країни Франції Ноель Ле Гре.

"Міжнародні матчі, заплановані на березень, включаючи два матчі французької команди з 27 по 31 березня на "Стад де Франс" буде логічно перенести на червень", - заявив Ле Гре.

При цьому керівник французького футболу підкреслив, що проведення як цієї, так і інших зустрічей в конкретні дати залежить виключно від того, коли вдасться впоратися з пандемією коронавірусу.

Як повідомляли Українськi Новини, голова Верховної Ради Дмитро Разуков підписав закон про боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні, яким в світі вже заразилися майже 180 тис. осіб. Зокрема, законом вводиться штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину та позбавлення волі від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей, забороняється на період карантину нарахування пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг.