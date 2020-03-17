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17 березня 2020, вівторок, 17:09 4
Медицина 2020-03-17T17:26:24+02:00
Українські Новини
У МОЗ пояснили, які операції не будуть проводити у зв'язку з коронавірусом

У МОЗ пояснили, які операції не будуть проводити у зв'язку з коронавірусом

Ярина Вацяк
МОЗ, коронавірус в Україні, карантин через коронавірус, операції
Операція Фото: НикОГА
Операція Фото: НикОГА

Міністерство охорони здоров'я не планує створювати перелік операці, що підлягають скасуванню.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Щодо переліку операцій, які мають будуть заборонити - такого не планується робити. Це питання на розсуд лікаря. У кожному разі саме оперуючий лікар приймає певне рішення. Наша головна задача - забезпечити всіх українців медичною допомогою для того, щоб ніхто не постраждав під час спалаху коронавірусної хвороби. Звільняючи лікарні, ми розширюємо можливості для прийому людей в першу чергу для проведення реанімаційних заходів", - сказав він.

За словами заступника міністра, перепрофілювання лікарень передбачено на випадок масового поширення коронавірусу.

"Скасування планових операцій і планових госпіталізацій - це поетапний процес. У нас були визначені госпітальні бази, які будуть першими приймати хворих на коронавірусну інфекцію. У подальшому передбачено перепрофілювання закладів охорони здоров'я, якщо буде масове надходження хворих. Для того щоб перепрофілювати заклади, нам потрібно звільняти ліжко-місця", - зазначив Ляшко.

Також він наголосив, що у разі потреби операції все ж будуть проводити.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський на "Свободі слова" розповів які заходи вжиті для боротьби з коронавірусом в Україні.

Після чого Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 людей в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавірусу.

Тим часом, в Китаї, де йде спад епідемії коронавірусу, за добу загинули 13 людей.

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