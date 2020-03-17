Разумков підписав закон про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу

Голова Верховної Ради Дмитро Разуков підписав закон про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу, на який захворіли майже 180 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби парламенту, передають Українські Новини.



Зокрема, законом вводиться штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину та позбавлення волі від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей, забороняється на період карантину нарахування неустойки за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг.



Факт введення карантину тепер відноситься до форс-мажорних обставин, працівникам дозволяється йти в неоплачувану відпустку на період його.



Прийнявши зміни в законодавство, Рада звільнила на 3 місяці від ввізного мита та ПДВ імпортні поставки препаратів і медичних виробів, призначених для боротьби з коронавірусом і доручила Кабміну встановити доплати до зарплат медиків, які брали участь у ліквідації захворювання.



Крім того, закон вводить відстрочку подання декларацій за 2019 рік до 1 червня через карантин і доручає Кабміну врегулювати недопущення стягнення іпотеки на його період.



Закон набирає чинності з дня опублікування і буде діяти протягом 3 місяців.



Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Рада прийняла законопроєкт №3219 про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу. За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці.



Крім того, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавірусу.