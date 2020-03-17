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17 березня 2020, вівторок, 16:53 10
Політика 2020-03-17T17:45:02+02:00
Українські Новини
Разумков підписав закон про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу

Разумков підписав закон про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу

Валерия Драгомирова
Штраф, Разумков Дмитро, Коронавірус, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Голова Верховної Ради Дмитро Разуков підписав закон про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу, на який захворіли майже 180 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби парламенту, передають Українські Новини.

Зокрема, законом вводиться штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину та позбавлення волі від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей, забороняється на період карантину нарахування неустойки за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Факт введення карантину тепер відноситься до форс-мажорних обставин, працівникам дозволяється йти в неоплачувану відпустку на період його.

Прийнявши зміни в законодавство, Рада звільнила на 3 місяці від ввізного мита та ПДВ імпортні поставки препаратів і медичних виробів, призначених для боротьби з коронавірусом і доручила Кабміну встановити доплати до зарплат медиків, які брали участь у ліквідації захворювання.

Крім того, закон вводить відстрочку подання декларацій за 2019 рік до 1 червня через карантин і доручає Кабміну врегулювати недопущення стягнення іпотеки на його період.

Закон набирає чинності з дня опублікування і буде діяти протягом 3 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Рада прийняла законопроєкт №3219 про боротьбу з розповсюдженням коронавірусу. За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці.

Крім того, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавірусу.

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