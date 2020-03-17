У Дніпрі у трьох учасників трупи оперного театру підозрюють коронавірус. Ще 40 осіб знаходяться на обсервації

В той час, як в Дніпрі закрили метро, а в центрі міста вулиці практично спорожніли, трупу обласного оперного театру, яка нещодавно повернулася з європейських гастролей, направили на обсервацію. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Дніпропетровської ОДА.

Повідомляється, що трупа Дніпропетровського академічного театру опери та балету перервала європейські гастролі через ситуацію з коронавірусом і закриття кордону. У трьох учасників колективу виявили незначне підвищення температури. Їх вже відправили під нагляд медичний працівників Дніпровської міської клінічної лікарні № 21. Ще 40 осіб знаходяться на обсервації на території області. В ОДА також уточнили, що у всіх учасників хороше самопочуття.

"Зараз троє учасників трупи знаходяться в Міській клінічній лікарні № 21 імені проф. Е. Р. Попкової Дніпра. Або у них звичайне ГРВІ, або COVID-19 виявить подальше спостереження та обстеження. Інші учасники колективу знаходяться в обсервації, де медичні працівники будуть спостерігати за їх станом здоров'я найближчі два тижні. Зараз всі почувають себе добре і не мають симптомів хвороби", - розповів директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

Також зазначається, що до швейцарської Женеви колектив Дніпропетровського академічного театру опери та балету виїхав 11 березня на двох автобусах. Загалом - 39 артистів та працівники сцени та 4 водія. Проїхавши через Польщу і Німеччину, 14 березня трупа зупинилася на нічліг у Франції. Потім гастролі перервали.

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