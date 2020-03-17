В АТБ відзначають підвищення попиту на деякі продукти

В умовах карантину корпорація АТБ констатує підвищення попиту на засоби особистої гігієни та товари соціальної групи у своїх магазинах.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба корпорації.

"Так, у магазинах мережі АТБ спостерігається дещо підвищений попит. У деяких магазинах наплив людей більше, в деяких менше, але в цілому ситуація досить стабільна. Збільшився попит на засоби особистої гігієни, такі як мило тверде та рідке (у тому числі антибактеріальне мило), вологі серветки (у тому числі антибактеріальні), сухі серветки, рушники, туалетний папір. Також спостерігається підвищення попиту на товари соціальної групи – крупи, макарони, цукор, консерви, масло", - повідомили в пресслужбі.

При цьому наголошується, що всі зазначені товари є в наявності в достатній кількості.

У пресслужбі повідомили, що в мережі АТБ рідкі антисептики зазвичай є сезонним товаром і з'являються на прилавках у квітні.

Проте в цьому році завезення товару очікується раніше у зв'язку з епідеміологічною ситуацією - антисептики повинні з'явитися в магазинах до кінця поточного тижня.

"Корпорація АТБ не планує закривати жоден зі своїх магазинів", - повідомила пресслужба.

Також у корпорації зазначили, що доставка всіх товарів у магазини здійснюється безперебійно по всій території України.

Як повідомляли Українські Новини, парламент затвердив покарання за порушення умов карантину.

При цьому в столиці продовжують працювати стихійні ринки та кіоски з шаурмою.