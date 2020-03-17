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17 березня 2020, вівторок, 14:37 12
Суспільство 2020-03-17T14:40:34+02:00
Українські Новини
Карантин в Україні можуть продовжити в залежності від епідситуації, - МОЗ

Карантин в Україні можуть продовжити в залежності від епідситуації, - МОЗ

Анна Рудык
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Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що термін карантину можуть продовжити в залежності від епідеміологічної ситуації.

Про це він повідомив в під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Карантин триватиме з урахуванням епідеміологічної ситуації в Європі, у наших сусідів, в Україні... З пропозицією про можливості продовження ми будемо виходити на Кабінет Міністрів ближче до кінця терміну нинішнього карантину", - сказав Ляшко.

Також він зазначив, що контроль за кількістю пасажирів у громадському транспорті повинен здійснювати водій транспортного засобу.

У разі виникнення конфлікту з пасажирами водії можуть викликати поліцію.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 осіб в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавірусу.

Тим часом за порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон.

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