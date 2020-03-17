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17 березня 2020, вівторок, 14:11 9
Суспільство 2020-03-17T15:15:02+02:00
Українські Новини
Від завтра всі вокзали закриються для відвідувачів

Від завтра всі вокзали закриються для відвідувачів

Валерия Драгомирова
Укрзалізниця, Обмеження, Карантин в Україні
Київський вокзал. Фото: retoua.com
Київський вокзал. Фото: retoua.com

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 12:00 18 березня вводить обмеження на відвідування залізничних вокзалів як додаткові профілактичні заходи для запобігання поширення коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Так, завтра всі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів, при цьому будуть працювати тільки залізничні каси для повернення квитків.

На вокзали будуть запускатися одночасно групи людей - не більше 10 чоловік.

"Сьогодні для зменшення черг в залізничні каси "Укрзалізниця" відкриє їх максимальну кількість на всіх вокзалах країни. Також нагадуємо, що кошти в повному обсязі за невикористані квитки можна повернути протягом місяця з дати скасування поїзда. Закликаємо пасажирів, якщо є можливість, не поспішати на вокзали повертати квитки і не наражати своє життя на небезпеку, перебуваючи у натовпі. Запевняємо, коли б ви не звернулися протягом відведеного часу, кошти будуть повернуті в повному обсязі", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" призупинить внутрішнє пасажирське сполучення з 12:00 18 березня.

Кабінет Міністрів призупинив всі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня.

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