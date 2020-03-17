Від завтра всі вокзали закриються для відвідувачів

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 12:00 18 березня вводить обмеження на відвідування залізничних вокзалів як додаткові профілактичні заходи для запобігання поширення коронавірусної інфекції. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.Так, завтра всі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів, при цьому будуть працювати тільки залізничні каси для повернення квитків.На вокзали будуть запускатися одночасно групи людей - не більше 10 чоловік."Сьогодні для зменшення черг в залізничні каси "Укрзалізниця" відкриє їх максимальну кількість на всіх вокзалах країни. Також нагадуємо, що кошти в повному обсязі за невикористані квитки можна повернути протягом місяця з дати скасування поїзда. Закликаємо пасажирів, якщо є можливість, не поспішати на вокзали повертати квитки і не наражати своє життя на небезпеку, перебуваючи у натовпі. Запевняємо, коли б ви не звернулися протягом відведеного часу, кошти будуть повернуті в повному обсязі", - наголошується в повідомленні.Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" призупинить внутрішнє пасажирське сполучення з 12:00 18 березня.Кабінет Міністрів призупинив всі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня.