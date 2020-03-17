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17 березня 2020, вівторок, 11:08 27
Суспільство 2020-03-17T15:00:05+02:00
Українські Новини
Під радою мітингує "Нацкорпус" в захисних костюмах

Під радою мітингує "Нацкорпус" в захисних костюмах

Кира Молчанова
Верховная Рада, Карантин, Мітинг, Нацкорпус
Нацкорпус. Фото: Facebook Костянтин Реуцький
Нацкорпус. Фото: Facebook Костянтин Реуцький

Під будівлею парламенту, де депутати проводили позачергове пленарне засідання для розгляду питань боротьби з коронавірусом, зібралося близько сотні людей, які вимагали відправити Раду на карантин. Серед них — члени "Нацкорпусу" в захисних костюмах.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів Костянтин Рєуцький.

"Нацкорпус — це завжди атракція", — написав він і виклав кілька фотографій того, що відбувається.

Всього на акції були присутні більше сотні осіб, частина з них була в масках і протигазах. Демонстрантів охороняла поліція, яка теж в масках. Члени "Нацкорпуса" наділи на себе захисні медичні костюми з написом "Національний корпус" на спині.

Учасники акції звертають увагу на те, що спочатку Кабмін заборонив масові заходи і анонсував, що Рада буде працювати тільки в комітетах, а потім скликав позачергове засідання.

Нацкорпус. Фото: Facebook Костянтин РєуцькийНацкорпус. Фото: Facebook Костянтин Реуцький

Нацкорпус. Фото: Facebook Костянтин РєуцькийНацкорпус. Фото: Facebook Костянтин Реуцький

Як повідомляли Українські Новини, у Києві радикали зірвали презентацію Національної платформи примирення і єдності. Її організатора — радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергія Сивохо — штовхнули, і він впав.

Нацкорпус заявив про готовність звинуватити Зеленського в державній зраді.

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