Нацкорпус заявил о готовности обвинить Зеленского в государственной измене

"Требуем от президента Зеленского официально отреагировать на расследование журналистов и обнародовать всю информацию о встрече с секретарем СНБО РФ Николаем Патрушевым, которая, якобы, произошла в Омане. Если этого не произойдет, действия президента Украины будут расценены как государственная измена, а Нацкорпус поддержит обращение в парламент о создании специальной следственной комиссии по этому вопросу".

Такое заявление было опубликовано 14 февраля на сайте политической партии "Национальный Корпус".

В партии убеждены, что переговоры с топ-чиновниками РФ в условиях войны не могут происходить тайно, потому что это равно государственной измене. Тем более, когда речь идет о доверенном лице Путина.

"Обнародованная журналистами информация о возможной тайной встрече президента Зеленского с доверенным лицом Путина - экс-главой ФСБ, а ныне секретарем СНБО РФ Николаем Патрушевым - это угроза национальной безопасности. Зеленский должен прекратить прятаться от народа и дать четкий ответ на вопросы, которые волнуют общество: это был государственный или частный визит, он осуществлялся за государственные или личные средства, была встреча с Патрушевым или нет, о чем проходили переговоры. Тайные встречи на курортах приемлемые для влюбленных или для куратора-ФСБшника и его агента, а не для главы государства и секретаря СНБО страны-агрессора. Тем более такие встречи неприемлемы во время войны и могут быть расценены как государственная измена", - заявили в "Национальном Корпусе".

Представители партии также обратились к президенту Зеленскому с требованием немедленно отреагировать на опубликованную журналистами информацию о его визите в Оман и дать официальные объяснения. В противном случае Нацкорпус заявил о готовности обвинить президента Украины в государственной измене и обратиться в Верховную Раду о создании специальной следственной комиссии по этому вопросу.

"Национальный Корпус требует от президента Зеленского официально отреагировать на расследование, опубликованное журналистами, полностью раскрыть информацию о программе визита в Оман, а также переговоры, которые происходили во время этой поездки. В противном случае украинский народ будет иметь все основания требовать детального расследования деятельности президента Украины на предмет государственной измены. Национальный Корпус поддержит обращение в парламент о создании специальной следственной комиссии по этому вопросу", - сообщил Нацкорпус.