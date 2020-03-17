Українські полярники через карантин вирушили на Південний полюс на тиждень раніше

Експедиція з дванадцяти молодих українських полярників через карантин була змушена відправитися на Південний полюс на тиждень раніше запланованого терміну. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Уточнюється, що вони повинні подолати 15 тисяч кілометрів літаком і кораблем. В дорозі вони проведуть тиждень.

На цей раз в експедиції беруть участь дві жінки. Дослідження Антарктиди триватиме рік.

До того, як вирушити в дорогу, всі зібралися в низькочастотній обсерваторії на Харківщині. Цілий тиждень вони знайомилися, з ними розмовляли психологи. Досвідчені полярники радили, що треба взяти з собою на станцію.

Як повідомляли Українські Новини, 19 січня українські полярники відзначили Водохреще купанням у крижаній бухті.

Раніше українські полярники показали, як вилуплюються пінгвіни та інші жителі Антарктиди.