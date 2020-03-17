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17 березня 2020, вівторок, 12:25 9
Суспільство 2020-03-17T12:35:15+02:00
Українські Новини
Українські полярники через карантин вирушили на Південний полюс на тиждень раніше

Українські полярники через карантин вирушили на Південний полюс на тиждень раніше

Ольга Фандорина
Карантин, експедиція, Дослідники, Полярники

Експедиція з дванадцяти молодих українських полярників через карантин була змушена відправитися на Південний полюс на тиждень раніше запланованого терміну. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Уточнюється, що вони повинні подолати 15 тисяч кілометрів літаком і кораблем. В дорозі вони проведуть тиждень.

На цей раз в експедиції беруть участь дві жінки. Дослідження Антарктиди триватиме рік.

До того, як вирушити в дорогу, всі зібралися в низькочастотній обсерваторії на Харківщині. Цілий тиждень вони знайомилися, з ними розмовляли психологи. Досвідчені полярники радили, що треба взяти з собою на станцію.

Як повідомляли Українські Новини, 19 січня українські полярники відзначили Водохреще купанням у крижаній бухті.

Раніше українські полярники показали, як вилуплюються пінгвіни та інші жителі Антарктиди.

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