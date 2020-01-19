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19 января 2020, воскресенье, 18:45 70
Общество 2020-01-19T18:45:01+02:00
Українські Новини
Украинские полярники отметили Крещение купанием в ледяной бухте

Украинские полярники отметили Крещение купанием в ледяной бухте

Таня Войтюк
украинские полярники, Крещение, станция Академик Вернадский, Антарктида
Крещение на станции
Крещение на станции "Академик Вернадский". Фото: uac.gov.ua

Сегодня, 19 декабря, христиане восточного обряда праздную Крещение или Иордан. В этот день, по традиции, люди приходят к реке окунуться в ледяную воду. Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" тоже отметили Крещение традиционным купанием в бухте Марина Пойнт. 

Об этом сообщает сайт Национального антарктического научного центра. 

Температура воды, которую зафиксировали в бухте, минус 0,5 градуса.

Перед тем желающие посетили часовню Св. Владимира. Она действует на станции с 2011 года и является самой южной часовней Православной церкви Украины.

Напомним, на Крещение в Киеве официально разрешено купаться в четырех районах. Для этого в Киеве специально обустроено 16 мест.

Ранее Українські Новини писали о том, как подготовиться к купанию в проруби на Крещение, так как 19 января в Киеве прошел настоящий фестиваль моржей. Люди с самого утра приехали на столичные пляжи чтобы окунуться в холодную воду.

В прошлом году почти 12 тыс. человек приняли участие в массовых купаниях на Крещение в Киевской области.

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