Украинские полярники отметили Крещение купанием в ледяной бухте

Сегодня, 19 декабря, христиане восточного обряда праздную Крещение или Иордан. В этот день, по традиции, люди приходят к реке окунуться в ледяную воду. Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" тоже отметили Крещение традиционным купанием в бухте Марина Пойнт.

Об этом сообщает сайт Национального антарктического научного центра.

Температура воды, которую зафиксировали в бухте, минус 0,5 градуса.

Перед тем желающие посетили часовню Св. Владимира. Она действует на станции с 2011 года и является самой южной часовней Православной церкви Украины.

Напомним, на Крещение в Киеве официально разрешено купаться в четырех районах. Для этого в Киеве специально обустроено 16 мест.

Ранее Українські Новини писали о том, как подготовиться к купанию в проруби на Крещение, так как 19 января в Киеве прошел настоящий фестиваль моржей. Люди с самого утра приехали на столичные пляжи чтобы окунуться в холодную воду.

В прошлом году почти 12 тыс. человек приняли участие в массовых купаниях на Крещение в Киевской области.