Харківське метро закривається сьогодні о 20:00

Харківський метрополітен закривається з вівторка з 20:00 до 3 квітня для запобігання поширення коронавірусу, на який захворіли майже 180 тис. осіб по всьому світу.

Про це йдеться у повідомленні Харківської міської ради, передають Українські Новини.



Згідно йому, метрополітен закривається за наказом Департаменту інфраструктури.



Відзначається, що наземний електричний громадський транспорт у Харкові працюватиме в спеціальному режимі, про який буде повідомлено пізніше.



Також у Харкові буде організовано підвезення городян до продуктових магазинів і лікувальних установ.



Як повідомляли Українські Новини, 16 березня президент Володимир Зеленський попередив мера Харкова Геннадія Кернеса про кримінальну відповідальності за відмову призупинити роботу метро в Харкові через карантин.



Зеленський просив у своєму відеозверненні Міністерство інфраструктури заборонити з 12:00 18 березня роботу метрополітенів, а також залізничне, авіаційне і міжміське автобусне пасажирське сполучення.