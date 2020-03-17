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17 березня 2020, вівторок, 11:47 15
Суспільство 2020-03-17T12:30:04+02:00
Українські Новини
Харківське метро закривається сьогодні о 20:00

Харківське метро закривається сьогодні о 20:00

Валерия Драгомирова
Метро, Харків, Харківський метрополітен, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Харківський метрополітен закривається з вівторка з 20:00 до 3 квітня для запобігання поширення коронавірусу, на який захворіли майже 180 тис. осіб по всьому світу.

Про це йдеться у повідомленні Харківської міської ради, передають Українські Новини.

Згідно йому, метрополітен закривається за наказом Департаменту інфраструктури.

Відзначається, що наземний електричний громадський транспорт у Харкові працюватиме в спеціальному режимі, про який буде повідомлено пізніше.

Також у Харкові буде організовано підвезення городян до продуктових магазинів і лікувальних установ.

Як повідомляли Українські Новини, 16 березня президент Володимир Зеленський попередив мера Харкова Геннадія Кернеса про кримінальну відповідальності за відмову призупинити роботу метро в Харкові через карантин.

Зеленський просив у своєму відеозверненні Міністерство інфраструктури заборонити з 12:00 18 березня роботу метрополітенів, а також залізничне, авіаційне і міжміське автобусне пасажирське сполучення.

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