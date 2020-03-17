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17 березня 2020, вівторок, 10:32 10
Кабмін 2020-03-17T12:30:05+02:00
Українські Новини
На послуги авіаперевезень по поверненню українців встановлять граничні тарифи

На послуги авіаперевезень по поверненню українців встановлять граничні тарифи

Ольга Фандорина
Мінінфраструктури, Авіаційні перевезення, Ціни на авіаквитки, Граничні ціни
Літак.Фото: pixabay
Літак.Фото: pixabay

Уряд доручив Міністерству інфраструктури встановити граничні тарифи на послуги з авіаційних перевезень для повернення українських громадян додому.

Про це йдеться в повідомленні Кабміну, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, мова йде про рейси, які будуть здійснюватися авіакомпаніями у міжнародному та внутрішньому сполученні з метою повернення українських громадян додому.

Відповідне рішення, прийняте на засіданні Кабінету Міністрів 16 березня, буде діяти на період проведення заходів, спрямованих на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня.

Ціни на квитки МАУ різко підвищилися за добу до закриття кордону України.

Тим часом частина європейських авіакомпаній вже в неділю скасували рейси в українські аеропорти, переплутавши дату початку заборони на здійснення регулярних пасажирських рейсів.

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