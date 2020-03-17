На послуги авіаперевезень по поверненню українців встановлять граничні тарифи

Уряд доручив Міністерству інфраструктури встановити граничні тарифи на послуги з авіаційних перевезень для повернення українських громадян додому.

Про це йдеться в повідомленні Кабміну, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, мова йде про рейси, які будуть здійснюватися авіакомпаніями у міжнародному та внутрішньому сполученні з метою повернення українських громадян додому.

Відповідне рішення, прийняте на засіданні Кабінету Міністрів 16 березня, буде діяти на період проведення заходів, спрямованих на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня.

Ціни на квитки МАУ різко підвищилися за добу до закриття кордону України.

Тим часом частина європейських авіакомпаній вже в неділю скасували рейси в українські аеропорти, переплутавши дату початку заборони на здійснення регулярних пасажирських рейсів.