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17 березня 2020, вівторок, 10:45 4
Фінанси 2020-03-17T10:50:05+02:00
Українські Новини
Долар на "чорному" ринку наближається до 29 UAH/USD

Долар на "чорному" ринку наближається до 29 UAH/USD

Сергій Жолобецький
Валюта, курс гривні, Долар, дефіцит валюти, чорний ринок
Дефіцит долара провокує його стрімкого здорожчання
Дефіцит долара провокує його стрімкого здорожчання

В той час, як НБУ визнав дефіцит готівкового долара в банках, курс гривні за заявками фізичних осіб на неофіційному ринку у вівторок на продаж становить 28,78 UAH/USD, купівлі - 27,92 UAH/USD.

Про це свідчать дані на сайті finance.ua, передають Українські Новини.

Станом на 10:30 курс заявок фізосіб на продаж склав 28,7826 UAH/USD, купівлі - 27,9263 UAH/USD.

Всього надійшло 30 заявок на продаж інвалюти, на купівлю - 44.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 19 коп. в понеділок знизився на 50 коп. до 26,70 UAH/USD.

Нацбанк прогнозує зниження обсягу приватних грошових переказів в Україну на 0,5-1 млрд доларів.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.

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