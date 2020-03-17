Долар на "чорному" ринку наближається до 29 UAH/USD

В той час, як НБУ визнав дефіцит готівкового долара в банках, курс гривні за заявками фізичних осіб на неофіційному ринку у вівторок на продаж становить 28,78 UAH/USD, купівлі - 27,92 UAH/USD.

Про це свідчать дані на сайті finance.ua, передають Українські Новини.

Станом на 10:30 курс заявок фізосіб на продаж склав 28,7826 UAH/USD, купівлі - 27,9263 UAH/USD.

Всього надійшло 30 заявок на продаж інвалюти, на купівлю - 44.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 19 коп. в понеділок знизився на 50 коп. до 26,70 UAH/USD.

Нацбанк прогнозує зниження обсягу приватних грошових переказів в Україну на 0,5-1 млрд доларів.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.