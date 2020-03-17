Долар підскочив на гривню у київських обмінниках. Курс валют на 17 березня

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 16 березня на 109,85 коп. до 28,0526 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 71,73 коп. до 26,8644 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 70,81 коп. до 29,6638 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 108,72 коп. до 31,0850 UAH/EUR.Курси готівкової іноземної валюти:

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,8644 28,0526 29,6638 31,0850 3,15 3,82 Максимальний 27,5000 29,1000 30,3000 31,9000 3,66 5,00 Мінімальний 26,0000 27,4000 28,9000 30,3000 2,30 3,54

Як повідомляли Українські Новини, НБУ заявив, що в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти.

Тим часом Нацбанк прогнозує зниження обсягу приватних грошових переказів в Україну на 0,5-1 млрд доларів.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.