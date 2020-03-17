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17 березня 2020, вівторок, 09:40 25
Верховна Рада і партії 2020-03-17T11:01:23+02:00
Українські Новини
Рада скасувала пленарні засідання через карантин

Рада скасувала пленарні засідання через карантин

Анна Рудык
Верховна Рада, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада скасувала пленарні засідання до 3 квітня через карантин по всій Україні.

За прийняття проектів постанови №3218 проголосували 358 депутатів при мінімально необхідних 226, за проїсть постанови №3224 - 359 депутатів, передають Українські Новини.

Зокрема, парламент відзначив пленарні засідання 17-20 березня і з 31 березня по 3 квітня.

Замість цього депутати будуть працювати в комітетах, фракціях і групах.

Дані заходи можуть бути продовжені у зв'язку з продовженням карантину Кабінетом Міністром.

Також переносяться парламентські слухання, призначені в зазначений період.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

А Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавірусу.

Також Верховна Рада ввела штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину.

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