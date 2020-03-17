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17 березня 2020, вівторок, 09:22 55
Економіка 2020-03-17T09:31:36+02:00
Українські Новини
У банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти, - НБУ

У банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти, - НБУ

Анна Рудык
НБУ, Нацбанк, Карантин в Україні, дефіцит готівкової валюти
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua

В той час, як Нацбанк намагається стримати курс гривні, він зазначає, що в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"В останні дні ми спостерігаємо ознаки дефіциту готівкової валюти в касах банків. Це викликано підвищенням попиту населення на готівкову валюту", - йдеться в ньому.

При цьому, як відзначили в НБУ, коррахунках банків зосереджено 8 млрд доларів безготівкової валюти, і клієнти можуть вільно переводити свою валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу.

Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну з затримкою.

Враховуючи карантинні заходи, введені країнами світу та України, Національний банк спільно з банками вирішує зазначену проблему.

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк прогнозує зниження обсягу приватних грошових переказів в Україну на 0,5-1 млрд доларів.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.

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