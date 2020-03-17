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17 березня 2020, вівторок, 09:00 54
Суспільство 2020-03-17T11:00:04+02:00
Українські Новини
Через карантин зупинять роботу метро в Києві, Дніпрі та Харкові

Через карантин зупинять роботу метро в Києві, Дніпрі та Харкові

Анна Рудык
Київський метрополітен, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, карантин в Києві
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

З вівторка, 17 березня, у зв'язку з карантином в Україні заборонені не тільки регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автотранспортом, але і припинена робота метрополітену по всій країні. Про це йдеться в постанові Кабміну.

Так, повідомляється, що перевезення пасажирів метрополітеном заборонена в Києві, Дніпрі та Харкові.

Заборона набула чинності 17 березня і триватиме до 3 квітня.

Зазначимо, що з завтрашнього дня по всій країні забороняються також перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, що виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Раніше Українські Новини писали, як пенсіонерам скористатися послугами Пенсійного фонду під час карантину.

Також, згідно з законопроектом, за порушення правил карантину будуть штрафувати на 170 тисяч гривень.

З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавірусу.

Крім того, 17 березня Україна закриє пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

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