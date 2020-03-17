За порушення правил карантину будуть штрафувати на 170 тисяч гривень, — законопроект

Разом з можливістю піти в неоплачувану відпустку, законопроект про коронавірус, який пропонують 9 депутатів Верховної Ради, введе штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину.

Про це йдеться в проекті постанови №3219, зареєстрованому в Раді 16 березня, передають Українські Новини.

За порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями пропонується ввести адмінштраф у розмірі 1-2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тис. гривень), для посадових осіб - 2-10 тис. неоподатковуваних (34-170 тис. гривень).

Крім того, випадки неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі посадовими особами відповідно до вимог закону, спрямованими на запобігання виникнення і розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19, пропонується карати штрафом 700-1 000 неоподатковуваних мінімумів (11,9-17 тис. гривень), ті ж дії, вчинені повторно протягом року - 1-1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів (17-25,5 тис. гривень).

Законопроект також посилює кримінальну відповідальність за порушення норм, встановлених з метою попередження епідемічних та інших інфекційних захворювань, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.

Зокрема, пропонується підняти штраф зі 100 неоподатковуваних мінімумів до 1-3 тис. неоподатковуваних мінімумів (з 1,7 тис. гривень до 17-51 тис. гривень).

Покарання за подібне правопорушення, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, зберігається у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Зміни набудуть чинності з дня їх опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавірусу.

З 17 березня Україна закриє пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Крім того, 9 депутатів пропонують Верховній Раді віднести юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

Також у законопроекті пропонується заборонити на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.