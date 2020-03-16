В законопроекте о коронавирусе предлагают считать карантин форс-мажором

Кроме того, что законопроект о коронавирусе рекомендует не брать неустойку за просрочку коммунальных платежей на время карантина, 9 депутатов предлагают Верховной Раде отнести юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

Об этом говорится в законопроекте №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", зарегистрированном в Раде 16 марта, передают Українські Новини.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), депутаты Верховной Рады Виктория Сюмар (фракция "Европейская солидарность"), Наталья Королевская (фракция "Оппозиционная платформа – За життя"), Лариса Билозир (член депутатской группы "За будущее"), Сергей Вельможный (член депутатской группы "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебейнос (фракция "Слуга народа"), первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") и депутат Верховной Рады от фракции "Батьківщина" Валерий Дубиль.

Также депутаты предлагают Раде ввести запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Кроме того, депутаты предлагают установить, что на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный орган может менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, учреждений, организаций, в частности приема и обслуживания физических и юридических лиц.

При этом информация о таких изменениях должна доводиться до сведения населения с использованием веб-сайтов и других коммуникационных средств.

Как сообщали Українськi Новини, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

С 17 марта Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.