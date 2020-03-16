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16 марта 2020, понедельник, 23:03 46
Финансы 2020-03-16T23:05:28+02:00
Українські Новини
На время карантина украинцы смогут уйти в неоплачиваемый отпуск, — законопроект

На время карантина украинцы смогут уйти в неоплачиваемый отпуск, — законопроект

Кира Молчанова
Отпуск, Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Пока в Украине решают закрыть метрополитены, 9 депутатов предлагают Верховной Раде разрешить сотрудникам компаний, предприятий, учреждений уходить в отпуск без сохранения заработной платы на период введения карантина.

Об этом говорится в законопроекте №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", зарегистрированном в Раде 16 марта, передают Українські Новини.

Согласно существующему законодательству, по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, обусловленный соглашением между работником и собственником или уполномоченным им органом, но не более 15 календарных дней в году.

Документом депутаты предлагают в случае введения карантина срок нахождения в отпуске без сохранения заработной платы не включать в общий срок, установленный в количестве 15 дней.

 Авторами законопроекта выступили глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), депутаты Рады Виктория Сюмар ("Европейская солидарность"), Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа &ndash; За життя"), Лариса Билозир (депутатская группа "За будущее"), Сергей Вельможный (депутатская группа "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебейнос ("Слуга народа"), первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") и депутат от "Батьківщины" Валерий Дубиль.

Как сообщали Українськi Новини, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

С 17 марта Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

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