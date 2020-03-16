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16 березня 2020, понеділок, 22:16 5
Суспільство 2020-03-16T22:45:02+02:00
Українські Новини
В Україну прилетіли українці з лайнера "Diamond Princess"

В Україну прилетіли українці з лайнера "Diamond Princess"

Ольга Фандорина
Лайнер, Українці, Круїзний лайнер, Пандемія коронавірусу
Лайнер на карантині. Скріншот CNN
Лайнер на карантині. Скріншот CNN

В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з 46 українцями-членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував на карантин через спалах коронавіруса. Про це повідомляє Telegram Міністерства охорони здоров'я.

У МОЗ підкреслили, що коронавіруса, за результатами лабораторних тестів, в українців не виявлено."Всі вони пройшли лабораторне тестування на COVID-19, коронавірус у них не виявлено. Також всі особи витримали карантин протягом інкубаційного періоду 14 днів і більше не вимагають додаткових досліджень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії українка померла від коронавіруса.

Раніше повідомлялося про те, що за кордоном інфікувався Covid-19 український дипломат.

Також раніше повідомлялося, що в Японії на круїзному лайнері частково зняли карантин через коронавіруса. І після двох тижнів карантину на берег японського міста Йокогама почала сходити перша група у складі 500 пасажирів лайнера Diamond Princess. Першими з круїзного лайнера зійшли літні люди у віці від 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати.

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