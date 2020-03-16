У Раді запропонували передати Кабміну контроль за цінами на ліки

Про це йдеться в проекті постанови №3219, зареєстрованому в Раді 16 березня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, депутати пропонують Раді встановити контроль з боку Кабміну за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення і соціально значущі товари.

Ці заходи пропонується ввести як заходів тимчасового характеру.

Ініціаторами законопроекту є депутати партії "Слуга Народу" Михайло Радуцький, Максим Перебийніс та Артем Дубнов, член депутатської групи "Довіра" Сергій Вельможний, член групи "За майбутнє" Лариса Білозір, член партії "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська, член партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, заступник голови партії "Голос" Ярослав Железняк і член партії "Батьківщина" Валерій Дубіль.

Як повідомляли Українські Новини, Київська влада рекомендує пасажирським перевізникам обмежити перевезення громадян до/з столиці через карантин, але не планує закривати в'їзд і виїзд з міста в той час, як мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани.