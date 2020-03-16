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16 березня 2020, понеділок, 22:16 4
Верховна Рада і партії 2020-03-16T22:30:02+02:00
Українські Новини
У Раді запропонували передати Кабміну контроль за цінами на ліки

У Раді запропонували передати Кабміну контроль за цінами на ліки

Таня Войтюк
Рада, Кабмін, ціни на ліки, Коронавірус, Карантин в Україні
Ліки. Фото: pixabay
Ліки. Фото: pixabay

Окрім того, що препарати і медичні вироби для боротьби з коронавірусом хочуть звільнити від мита на ввезення, 9 народних депутатів пропонують Верховній Раді встановити за Кабінетом Міністрів контроль над цінами на лікарські засоби та соціально значущі товари.

Про це йдеться в проекті постанови №3219, зареєстрованому в Раді 16 березня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, депутати пропонують Раді встановити контроль з боку Кабміну за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення і соціально значущі товари.

Ці заходи пропонується ввести як заходів тимчасового характеру.

Ініціаторами законопроекту є депутати партії "Слуга Народу" Михайло Радуцький, Максим Перебийніс та Артем Дубнов, член депутатської групи "Довіра" Сергій Вельможний, член групи "За майбутнє" Лариса Білозір, член партії "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська, член партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, заступник голови партії "Голос" Ярослав Железняк і член партії "Батьківщина" Валерій Дубіль.

Як повідомляли Українські Новини, Київська влада рекомендує пасажирським перевізникам обмежити перевезення громадян до/з столиці через карантин, але не планує закривати в'їзд і виїзд з міста в той час, як мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани.

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