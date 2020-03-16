Препарати і медичні вироби для боротьби з коронавірусом хочуть звільнити від мита на ввезення

У зв'язку з загальнонаціональним карантином до 3 квітня, 9 народних депутатів пропонують Верховній Раді звільнити від мита на ввіз і сплати ПДВ препарати і медичні вироби призначені для боротьби з поширенням коронавирусной інфекції.

Про це йдеться в проекті постанови №3219, зареєстрованому в Раді 16 березня, передають Українські Новини.

Згідно пояснювальній записці, законопроектом пропонується створити правову основу для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів, спрямованих для попередження і лікування коронавирусной хвороби.

зокрема, пропонується звільнити від сплати мита на ввезення та ПДВ лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання, призначене для запобігання виникнення і розповсюдження коронавирусной хвороби.

Крім того, депутати пропонують проводити закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для цієї мети на основі повної передоплати.

ці заходи пропонується ввести як заходів тимчасового характеру.

Ініціаторами законопроекту є депутати партії "Слуга Народу" Михайло Радуцький, Максим Перебийніс та Артем Дубнов, член депутатської групи "Довіра" Сергій Вельможний, член групи "За майбутнє" Лариса Білозір, член партії "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська, член партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, заступник голови партії "Голос" Ярослав Железняк і член партії "Батьківщина" Валерій Дубіль.

Як повідомляли Українські Новини, Київська влада рекомендує пасажирським перевізникам обмежити перевезення громадян до/з столиці через карантин, але не планує закривати в'їзд і виїзд з міста в той час, як мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби і ресторани.