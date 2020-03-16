підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 березня 2020, понеділок, 21:27 15
Верховна Рада і партії 2020-03-16T22:45:02+02:00
Українські Новини
Препарати і медичні вироби для боротьби з коронавірусом хочуть звільнити від мита на ввезення

Препарати і медичні вироби для боротьби з коронавірусом хочуть звільнити від мита на ввезення

Таня Войтюк
Мито, Медичні препарати, Коронавірус, Карантин в Україні, карантин через коронавірус
Медична маска. Фото: freepik
Медична маска. Фото: freepik

У зв'язку з загальнонаціональним карантином до 3 квітня, 9 народних депутатів пропонують Верховній Раді звільнити від мита на ввіз і сплати ПДВ препарати і медичні вироби призначені для боротьби з поширенням коронавирусной інфекції.

Про це йдеться в проекті постанови №3219, зареєстрованому в Раді 16 березня, передають Українські Новини.

Згідно пояснювальній записці, законопроектом пропонується створити правову основу для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів, спрямованих для попередження і лікування коронавирусной хвороби.

зокрема, пропонується звільнити від сплати мита на ввезення та ПДВ лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання, призначене для запобігання виникнення і розповсюдження коронавирусной хвороби.

Крім того, депутати пропонують проводити закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для цієї мети на основі повної передоплати.

ці заходи пропонується ввести як заходів тимчасового характеру.

Ініціаторами законопроекту є депутати партії "Слуга Народу" Михайло Радуцький, Максим Перебийніс та Артем Дубнов, член депутатської групи "Довіра" Сергій Вельможний, член групи "За майбутнє" Лариса Білозір, член партії "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська, член партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, заступник голови партії "Голос" Ярослав Железняк і член партії "Батьківщина" Валерій Дубіль.

Як повідомляли Українські Новини, Київська влада рекомендує пасажирським перевізникам обмежити перевезення громадян до/з столиці через карантин, але не планує закривати в'їзд і виїзд з міста в той час, як мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби і ресторани.

Більше новин про: Мито Медичні препарати Коронавірус Карантин в Україні карантин через коронавірус

Коронавірус знайшли в Гренландії. Закриття кордоні...
Лікарні зупиняють всі операції. Можна лише екстрен...
Зеленський хоче просити МВФ і міжнародних партнері...
Кабмін продовжив дію мит на ввезення товарів з Рос...
Туроператори мають повернути українських туристів в Україну, - Кулеба
Зеленський створив раду з протидії поширенню коронавірусу
Новини
У законопроекті про коронавірус пропонують вважати карантин форс-мажором 22:22
В Україну прилетіли українці з лайнера "Diamond Princess" 22:16
У Раді запропонували передати Кабміну контроль за цінами на ліки 22:16
Кредит за квартиру можна буде не платити під час карантину, — законопроект 22:01
У Києві підтвердили перші два випадки коронавірусу 21:48
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою 11:12
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус 21:34
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
більше новин
Харків поки не буде закривати кафе, бари і ресторани
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok