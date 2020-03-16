НБУ намагається стримати курс гривні. У середу на міжбанку продано $238 млн

В той час, як глава ради Нацбанку Богдан Данилишин заявляє, що НБУ не вистачить резервів для самостійного протистояння економічній кризі, Національний банк продав 238 млн доларів на міжбанківському валютному ринку в середу для стримування девальвації гривні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні Національний банк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань, викликаних погіршенням настроїв учасників ринку через поширення у світі коронавірусу. Всього з цією метою було продано 238 млн доларів США", - повідомляє НБУ.

Протягом торгового дня на міжбанківському валютному ринку НБУ провів аукціон з продажу іноземної валюти, середньозважений курс за результатами аукціону становив 26,54 грн за долар.

Після обіду курс гривні коливався в межах 26,55-26,70 гривень за долар.

Пресслужби НБУ повідомляє, що маючи достатні резерви на рівні понад 25 млрд доларів, банк продовжить при необхідності проводити валютні інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD в той час, як Нацбанк прогнозує зниження обсягу приватних грошових переказів в Україну на 0,5-1 млрд доларів.