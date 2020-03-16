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16 березня 2020, понеділок, 19:32 15
Транспорт 2020-03-16T21:15:02+02:00
Українські Новини
Ryanair може повністю зупинити польоти

Ryanair може повністю зупинити польоти

Таня Войтюк
Карантин, Ryanair, Авіасполучення, перельоти, Коронавірус
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Компанія Ryanair може повністю зупинити польоти через ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомила пресслужба авіаперевізника на корпоративному сайті.

За останній тиждень Італія, Мальта, Угорщина, Чехія, Словаччина, Австрія, Греція, Марокко, Іспанія, Португалія, Данія, Польща, Норвегія, Кіпр, Україна ввела заборону на авіасполучення для всіх рейсів в/з країни.

Ryanair очікує, що результатом цих обмежень стане "приземлення" більшості літаків в Європі протягом наступних 7-10 днів. У тих країнах, де перельоти ще можна, обмеження по дистанціюванню пасажирів та інші вимоги, можуть зробити перельоти практично неможливим і недоцільним.

У квітні і травні Ryanair планує скоротити кількість перевезень до 80%, і не можна виключати повної зупинки польотів.

"Ryanair вживає негайних заходів для скорочення операційних витрат і поліпшення грошових потоків. Це буде включати приземлення не використовуваних літаків, відстрочку всіх викупів і придбання акцій, заморожування набору персоналу і скорочення витрат, відпустки персоналу за свій рахунок, тимчасове припинення трудових договорів та значне скорочення робочого часу і виплат. Ми працюємо з нашими співробітниками і нашими профспілками у всіх країнах ЄС, щоб знайти рішення в ці екстраординарні і безпрецедентні події пов'язані з Covid-19, вплив і тривалість яких в даний час неможливо визначити", — йдеться в сообщениии авіакомпанії.

Як повідомляли Українські Новини, Skyup планує повернути з Єгипту українських туристів.

Раніше українських туристів в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5 і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5, відправили на карантин.

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