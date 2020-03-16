Лікарні зупиняють всі операції. Можна лише екстрені, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський просить МОЗ тимчасово заборонити планові операції та здійснювати лише невідкладні заходи. Про це він повідомив в ході звернення до громадян щодо протидії коронавирусу, передають Українські Новини. "Міністерству охорони здоров'я тимчасово заборонити планові заходи та планові операції", - сказав він. Президент також просить МОЗ дозволяти лікарням проводити тільки термінові і невідкладні заходи. Крім цього, він доручив міністерству максимально підготувати і перепрофілювати медичні установи для прийому та лікування хворих коронавірусом, які перебувають у важкому стані. Також акціонерне товариство "Укрпошта" має розробити схему доставки ліків літнім людям. Як повідомляли Українські Новини, до списку обмежувальних заходів під час карантину входить також закриття метрополітену і обмеження пасажирських перевезень в громадському транспорті. Крім цього пенсіонерам повинні виплатити по 1 тис. гривень допомоги в умовах карантину.