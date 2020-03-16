Пенсіонерам виплатять по 1 тис. гривень допомоги

В той час, як в Україні підтвердили два нових випадки коронавіруса, Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів доплатити по 1 тис. гривень тим, хто отримує менше 5 тис. гривень пенсії пенсіонерам.

Про це він повідомив у ході звернення щодо протидії коронавірусу, передають Українські Новини.

"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень мають отримати доплату в розмірі 1 тис. гривень", - сказав Президент.

При цьому він додав, що чекає концепцію податкових змін.

"Ми очікуємо від Національного банку України, Мінфіну, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін", - додав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у Чернівецькій та Житомирській областях з 17 березня має бути введено надзвичайний стан через підтвердження коронавіруса.

В Україні зафіксували першу смерть від коронавіруса. Жінка з Житомирської області, у якій 12 березня підтвердили випадок COVID-19 і в якій вранці 13 березня почав падати рівень кисню в крові, померла через коронавіруса.

У всіх евакуйованих з Італії українців тести на коронавірус показали негативний результат.