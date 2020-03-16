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16 березня 2020, понеділок, 14:01 20
Політика 2020-03-16T16:00:03+02:00
Українські Новини
Мінінфраструктури формує перелік рейсів для повернення українців з-за кордону

Мінінфраструктури формує перелік рейсів для повернення українців з-за кордону

Анна Рудык
Коронавірус, Евакуація українців, Карантин в Україні, Евакуація українців з Італії
Міністерство інфраструктури України. Фото: mtu.gov.ua
Міністерство інфраструктури України. Фото: mtu.gov.ua

В той час, як українці застрягли в аеропортах Європи, Міністерство інфраструктури формує перелік чартерних рейсів для повернення громадян України додому з-за кордону після 17 березня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Зараз Міністерство інфраструктури формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутися додому після 17 березня", - сказано в ньому.

Детальніше про план дій МЗС допомоги українцям, які перебуватимуть за кордоном, після припинення 17 березня регулярного міжнародного пасажирського сполучення проінформує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в понеділок.

Як повідомляли Українські Новини, в евакуйованих Італії українців коронавірус не виявили, всього на борту перебувало 123 людини, з яких 98 осіб з автобусів, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, та 25 осіб, які виявили бажання повернутися в Україну за пропозицією Міністерства закордонних справ України.

Тим часом частина європейських авіакомпаній вже в неділю скасували рейси в українські аеропорти, переплутавши дату початку заборони на здійснення регулярних пасажирських рейсів.

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