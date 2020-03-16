На вулиці Києва тисячі співробітників МВС вишикувалися в чергу, щоб пройти перевірку на коронавірус

Незважаючи на те, що в Україні з 12 березня ввели карантин і тим самим обмежили проведення масових заходів за участю 200 і більше чоловік, 16 березня, в центрі Києва зібралися тисячі співробітників МВС для того, щоб перевірити температуру. Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Тисячі співробітників МВС спокійно і організовано стоять у черзі на вимірювання температури тіла, а також запрошуються на предмет того, чи не в них, в їх родичів підвищеної температури та інших ознак ГРВІ", - йдеться в повідомленні.

Пост Антон Геращенка у Facebook.

А на коментарі користувачів про те, що це прекрасний спосіб, щоб заразити один одного, Антон Геращенко відповів, що всіх, хто почуває себе погано, попередили і вони залишилися вдома.

Коментарії користувачів. Скріншот: Facebook/Антон Геращенко

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 16 березня, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили про два нові випадки інфікування коронавірусом в Чернівецькій області.

з 17 березня в Києві тимчасово закриваються місця громадського користування, крім аптек і продуктових магазинів.