підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 березня 2020, понеділок, 13:00 13
Суспільство 2020-03-16T13:10:50+02:00
Українські Новини
На вулиці Києва тисячі співробітників МВС вишикувалися в чергу, щоб пройти перевірку на коронавірус

На вулиці Києва тисячі співробітників МВС вишикувалися в чергу, щоб пройти перевірку на коронавірус

Елена Новикова
Карантин, МВС України, Коронавірус, коронавірус в Україні, карантин в Києві
Чергу. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Чергу. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Незважаючи на те, що в Україні з 12 березня ввели карантин і тим самим обмежили проведення масових заходів за участю 200 і більше чоловік, 16 березня, в центрі Києва зібралися тисячі співробітників МВС для того, щоб перевірити температуру. Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Тисячі співробітників МВС спокійно і організовано стоять у черзі на вимірювання температури тіла, а також запрошуються на предмет того, чи не в них, в їх родичів підвищеної температури та інших ознак ГРВІ", - йдеться в повідомленні.

Пост Антон Геращенка у Facebook.Пост Антон Геращенка у Facebook.

А на коментарі користувачів про те, що це прекрасний спосіб, щоб заразити один одного, Антон Геращенко відповів, що всіх, хто почуває себе погано, попередили і вони залишилися вдома.

Коментарі користувачів. Скріншот: Facebook/Антон ГеращенкоКоментарії користувачів. Скріншот: Facebook/Антон Геращенко

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 16 березня, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили про два нові випадки інфікування коронавірусом в Чернівецькій області.

з 17 березня в Києві тимчасово закриваються місця громадського користування, крім аптек і продуктових магазинів.

Більше новин про: Карантин МВС України Коронавірус коронавірус в Україні карантин в Києві

В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу
Українці застрягли в аеропортах Європи: рейси в Україну помилково скасували на добу раніше
Новини
НБУ продав у ході аукціону $130 млн при попиті $260 млн 13:46
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Гривня продовжує стрімко падати: курс НБУ на 17 березня 13:01
НБУ не вдається зупинити девальвацію гривні на міжбанку 13:01
На вулиці Києва тисячі співробітників МВС вишикувалися в чергу, щоб пройти перевірку на коронавірус 13:00
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою 11:12
Порошенко терміново вилітає до Києва через Лондон, де забере дітей, - ЗМІ 23:59
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня 09:12 Інфографіка
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
17 березня Україна закриє кордони. Як українцям повернутися з-за кордону 15:32 Доповнено
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня 09:12 Інфографіка
більше новин
НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від падіння
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok