НБУ не вдається зупинити девальвацію гривні на міжбанку

Котирування на міжбанківському валютному ринку продовжують рости і досягли 26,50-26,54 UAH/USD, незважаючи на аукціон Національного банку з продажу валюти. Про це Українським Новинам повідомили банкіри.

"Ринок відкрився "гепом" в 20 копійок. НБУ з самого ранку оголосило аукціон з продажу валюти, однак це мало короткотерміновий ефект. Котирування продовжують рости і досягли рівня 26,50-26,54 UAH/USD", - сказав представник одного з найбільших банків з українським капіталом.

При цьому представник банку зі 100%-м іноземним капіталом повідомив, що панічні настрої на ринку продовжують формувати тренд.

"Поки питання валютних обмежень не стоїть, однак НБУ треба бути готовим до будь-яких сценаріїв", - повідомив співрозмовник агентства.

Банкіри важко прогнозувати подальшу ситуацію на валютному ринку.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 29 коп. у п'ятницю знизився на 19 коп. до 26,20 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від обвалу.

Тільки 11 Національний банк продав $350 млн на міжбанку.