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16 березня 2020, понеділок, 13:01 22
Фінанси 2020-03-16T13:02:09+02:00
Українські Новини
НБУ не вдається зупинити девальвацію гривні на міжбанку

НБУ не вдається зупинити девальвацію гривні на міжбанку

Елена Новикова
НБУ, котирування, Міжбанківський валютний ринок, Валютний ринок, аукціон з продажу валюти, Ріс котирувань
Гривня
Гривня

Котирування на міжбанківському валютному ринку продовжують рости і досягли 26,50-26,54 UAH/USD, незважаючи на аукціон Національного банку з продажу валюти. Про це Українським Новинам повідомили банкіри.

"Ринок відкрився "гепом" в 20 копійок. НБУ з самого ранку оголосило аукціон з продажу валюти, однак це мало короткотерміновий ефект. Котирування продовжують рости і досягли рівня 26,50-26,54 UAH/USD", - сказав представник одного з найбільших банків з українським капіталом.

При цьому представник банку зі 100%-м іноземним капіталом повідомив, що панічні настрої на ринку продовжують формувати тренд.

"Поки питання валютних обмежень не стоїть, однак НБУ треба бути готовим до будь-яких сценаріїв", - повідомив співрозмовник агентства.

Банкіри важко прогнозувати подальшу ситуацію на валютному ринку.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 29 коп. у п'ятницю знизився на 19 коп. до 26,20 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від обвалу.

Тільки 11 Національний банк продав $350 млн на міжбанку.

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