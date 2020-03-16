Київ обмежує пересування з іншими населеними пунктами

Відзавтра, з 17 березня, КМДА прийняла рішення обмежити в'їзд і виїзд з Києва в зв'язку з карантином через коронавірус, яким в Україні заразилися вже 5 осіб. Про це йдеться в повідомленні мера Києва Віталія Кличка.

Так, повідомляється, що відповідне рішення було ухвалене 16 березня на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Крім того, у Києві не будуть працювати:

заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі;

торгові центри. За винятком продуктових і господарських магазинів і аптек;

спортивні комплекси і зали;

заклади побутового обслуговування населення: СПА салони, салони краси, сауни, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату салони та інші;

розважальні заклади — дискотеки, нічні клуби, комп'ютерні клуби.

Як повідомляли Українські Новини, мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - будуть працювати лише аптеки та продуктові.

Також Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів.