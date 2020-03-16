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16 березня 2020, понеділок, 12:44 32
Суспільство 2020-03-16T13:45:01+02:00
Українські Новини
Київ обмежує пересування з іншими населеними пунктами

Київ обмежує пересування з іншими населеними пунктами

Анна Рудык
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні, карантин в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Відзавтра, з 17 березня, КМДА прийняла рішення обмежити в'їзд і виїзд з Києва в зв'язку з карантином через коронавірус, яким в Україні заразилися вже 5 осіб. Про це йдеться в повідомленні мера Києва Віталія Кличка.

Так, повідомляється, що відповідне рішення було ухвалене 16 березня на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Крім того, у Києві не будуть працювати:

  • заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі;
  • торгові центри. За винятком продуктових і господарських магазинів і аптек;
  • спортивні комплекси і зали;
  • заклади побутового обслуговування населення: СПА салони, салони краси, сауни, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату салони та інші;
  • розважальні заклади — дискотеки, нічні клуби, комп'ютерні клуби.

Як повідомляли Українські Новини, мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - будуть працювати лише аптеки та продуктові.

Також Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів.

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