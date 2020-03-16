Київ обмежує пересування з іншими населеними пунктами

Відзавтра, з 17 березня, КМДА прийняла рішення обмежити в'їзд і виїзд з Києва в зв'язку з карантином через коронавірус, яким в Україні заразилися вже 5 осіб. Про це йдеться в повідомленні мера Києва Віталія Кличка. Так, повідомляється, що відповідне рішення було ухвалене 16 березня на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Крім того, у Києві не будуть працювати: заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі; торгові центри. За винятком продуктових і господарських магазинів і аптек; спортивні комплекси і зали; заклади побутового обслуговування населення: СПА салони, салони краси, сауни, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату салони та інші; розважальні заклади — дискотеки, нічні клуби, комп'ютерні клуби. Як повідомляли Українські Новини, мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - будуть працювати лише аптеки та продуктові. Також Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів.