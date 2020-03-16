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16 березня 2020, понеділок, 11:42 14
Суспільство 2020-03-16T11:54:20+02:00
Українські Новини
За добу в Україну повернулися 85 тис. осіб

За добу в Україну повернулися 85 тис. осіб

Анна Рудык
Держприкордонслужба, Перетин кордону, закриття кордону, в'їзд в Україну
Держприкордонслужба. Фото: 24tv.ua
Держприкордонслужба. Фото: 24tv.ua

В той час, як в Україні зафіксували два нових випадки коронавірусу, за останню добу в Україну повернулися 85 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

ротягом останніх діб прикордонники оформили у пунктах пропуску на державному кордоні понад 140 тис. осіб, у тому числі на в'їзд прослідувало 85 тис. чоловік, на виїзд з України - 58 тис. громадян", - йдеться в ньому.

Крім цього, на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) в районі проведення Об'єднаних сил (ООС) в обох напрямках пропущено близько 55 тис. осіб, на адміністративному кордоні з Кримом - 4,7 тис. громадян.

Також за минулу добу, 15 березня, прикордонники провели температурний скринінг майже 120 000 чоловік.

Наголошується, що з сьогоднішнього дня діє обмеження на в'їзд іноземців на територію України, у зв'язку з чим вже близько 50 осіб були не допущені на в'їзд.

Як повідомляли Українські Новини, Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів.

Також українці застрягли в аеропортах Європи: рейси в Україну через помилку скасували на добу раніше.

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