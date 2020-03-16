Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек

В той час, як в Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу, Тернопіль з 17 березня має намір закрити ринки, розважальні центри і магазини, окрім продуктових і аптек.

Про це Українським Новинам повідомив начальник пресслужби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич.

"Таке рішення буде прийняте сьогодні", - сказала вона.

За її словами, на 16:00 заплановано нараду, на якій і буде прийнято відповідне рішення.

Вона додала, що на даний момент всі ринки, а також магазини працюють без обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає за необхідне обмежити пересування всередині країни через коронавірус COVID-19. Він підкреслив, що сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи, і уряд має діяти на випередження. На його думку, лікарні повинні бути негайно перепрофільовані в інфекційні, а всі планові заходи повинні бути скасовані, і всі ресурси спрямовані на підготовку до боротьби з інфекцією.

Тим часом за добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилася на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).