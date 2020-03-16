У МОЗ хочуть обмежити пересування по Україні через коронавірус

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає за необхідне обмежити пересування всередині країни через коронавірус COVID-19.

Про це йдеться у зверненні міністра, опублікованому на сайті Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Необхідно закривати заклади громадського харчування і ТРЦ, повинні працювати тільки аптеки, продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, ввести дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені зібрання людей у групах до 10 осіб", - написав він.

Ємець зазначив, що, незважаючи на прохання деяких не нагнітати ситуацію, він не має наміру замовчувати правду.

Він підкреслив, що сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи, і уряд має діяти на випередження.

"Ми не маємо права чекати масового зараження українців. Ми повинні діяти негайно, на випередження. Жорстко і без винятків", - зазначив він.

На його думку, лікарні повинні бути негайно перепрофільовані в інфекційні, а всі планові заходи повинні бути скасовані, і всі ресурси спрямовані на підготовку до боротьби з інфекцією.

Крім цього, МОЗ активно збирає кращих епідеміологів України і включає їх до складу Оперативного штабу.

Ємець закликав всіх українців не бути легковажними в цей час, не панікувати, а мобілізуватися, зібрати всі сили і допомогти собі, своїм близьким і своїм співгромадянам.

Як повідомляли Українські Новини, за добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилася на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).

Тим часом у евакуйованих з Італії українців коронавірус не виявили.