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16 березня 2020, понеділок, 10:17 6
Фінанси 2020-03-16T10:30:01+02:00
Українські Новини
ЄБРР виділить €1 млрд країнам з розвинутою економікою для боротьби з наслідками коронавірусу

ЄБРР виділить €1 млрд країнам з розвинутою економікою для боротьби з наслідками коронавірусу

Елизавета Кесельман
ЄБРР, Коронавірус, виділення коштів, боротьба з коронавірусом
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Фото: censor.net.ua
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Фото: censor.net.ua

Після того, як міжнародний валютний фонд виділив $50 млрд країнам, постраждалим від коронавірусу, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) оприлюднив надзвичайний "Пакет солідарності" на суму 1 млрд євро, який допоможе компаніям у всіх регіонах впоратися з наслідками пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Це початкова відповідь на кризу, і банк готовий зробити більше, якщо це буде необхідно.

Пропозиції були схвалені акціонерами банку, який інвестує в підтримку розвитку, особливо приватного сектора в 38 країнах з розвинутою економікою.

В рамках надзвичайної програми ЄБРР створить основу стійкості", щоб забезпечити фінансування для існуючих клієнтів ЄБРР з сильними основами бізнесу, що зазнають тимчасові кредитні труднощі.

Коментуючи реакцію ЄБРР на глобальну кризу в області охорони здоров'я, президент ЄБРР Сума Чакрабарті сказав, що пандемія COVID-19 та її економічні наслідки представляють безпрецедентну проблему для ЄБРР і країн, в яких він представлений.

Заплановані заходи будуть включати розширення фінансування торгівлі і надання короткострокового фінансування на строк до двох років через фінансові установи, особливо в підтримку малих і середніх підприємств.

Банк буде прагнути надати короткострокові оборотні засоби на строк до двох років, для інших корпорацій і розробників енергії, а також на реструктуризацію балансу і підтримку короткострокової ліквідності для муніципальних, енергетичних та інфраструктурних клієнтів.

ЄБРР уважно стежить за заявами своїх основних акціонерів і координує свої дії з іншими багатосторонніми банками розвитку з метою обміну ідеями та вилучення уроків з попереднього досвіду.

Як повідомляли Українські Новини, S&P Global Ratings зазначає, що епідемія коронавіруса є важливим ризиком як безпосередньо для економіки України, так і з урахуванням її впливу на попит і рівень цін на ключові товари, які експортує Україна.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

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