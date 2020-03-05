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  • Международный валютный фонд выделил $50 млрд странам, пострадавшим от коронавируса
05 марта 2020, четверг, 16:31 37
Мир 2020-03-05T16:31:51+02:00
Українські Новини
Международный валютный фонд выделил $50 млрд странам, пострадавшим от коронавируса

Международный валютный фонд выделил $50 млрд странам, пострадавшим от коронавируса

Елизавета Кесельман
МВФ, Облигации, Международный валютный фонд, Борьба с коронавирусом, Коронавирусные облигации
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

В то время, как китайский банк выпустил облигации на $2 млрд для борьбы со смертоносным коронавирусом, которым по данным на 5 марта заразилось почти 100 тысяч человек по всему миру, международный валютный фонд выделил выделил $50 млрд для помощи странам, пострадавшим от коронавируса. Об этом передает ВВС.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на помощь бедным странам, где слабые системы здравоохранения.

В фонде одновременно заявили, что распространение коронавируса свело на нет ожидания более значительного экономического роста в этом году и приведет к тому, что глобальный прирост производства в 2020 году достигнет медленного темпа после финансового кризиса 2008 года.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что трудно предсказать, насколько масштабными будут последствия.

Она также отказалась предполагать, может ли кризис в области здравоохранения, которая усиливается, подтолкнуть мировую экономику к рецессии.

4 марта сообщалось, что государствам-членам Всемирного банка выделят $12 млрд на борьбу с распространением китайского коронавируса и на преодоление экономических последствий эпидемии вируса.

Как сообщали Українські Новини, ранее IKEA, Apple, Google и другие крупные компании закрыли офисы в Китае из-за коронавируса.

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