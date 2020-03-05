Международный валютный фонд выделил $50 млрд странам, пострадавшим от коронавируса

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на помощь бедным странам, где слабые системы здравоохранения.

В фонде одновременно заявили, что распространение коронавируса свело на нет ожидания более значительного экономического роста в этом году и приведет к тому, что глобальный прирост производства в 2020 году достигнет медленного темпа после финансового кризиса 2008 года.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что трудно предсказать, насколько масштабными будут последствия.

Она также отказалась предполагать, может ли кризис в области здравоохранения, которая усиливается, подтолкнуть мировую экономику к рецессии.

4 марта сообщалось, что государствам-членам Всемирного банка выделят $12 млрд на борьбу с распространением китайского коронавируса и на преодоление экономических последствий эпидемии вируса.

Как сообщали Українські Новини, ранее IKEA, Apple, Google и другие крупные компании закрыли офисы в Китае из-за коронавируса.