В Одесі рекомендують закрити всі заклади, крім аптек і продуктових магазинів

Слідом за Львовом в Одесі видали розпорядження про тимчасове закриття всіх об'єктів загального користування, крім продуктових магазинів і аптек. Але пізніше мер міста заявив, що це тільки рекомендації. Про це повідомляється на сайті Одеської обласної ради.

"16 березня 2020 з 00.00 тимчасово зупинити роботу таких об'єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування з присутністю більше 10 осіб, розташованих ст. Одесі, до особливого розпорядження міського голови та скасування обмежувальних заходів", - йдеться в розпорядженні.

У розпорядженні зазначено, що в Одесі тимчасово закриваються такі заклади:

кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;

фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

зоопарків, водних парків, парків атракціонів;

всіх магазинів, крім продуктових і аптек;

торгово-розважальних центрів;

будівельних ринків і інших (крім продуктових)

ресторанів, закладів громадського харчування, у тому числі в готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, барів;

інших установ (на розсуд і під особисту відповідальність керівника).

(Новина доповнена подробицями)

Однак, 16 березня о 9:00 на апаратній нараді Геннадій Труханов заявив, що його дії носять рекомендаційний характер.

"Ми не можемо давати прямі вказівки. Ми можемо рекомендувати, настійно рекомендувати, прислухатися до наших рекомендацій, що стосується місць масового скупчення, якщо так можна сказати, чи знаходження людей. Усе перелічене в розпорядженні", - сказав мер Одеси.

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