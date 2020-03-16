Українським туристам в Єгипті відключають зв'язок, щоб не розводили паніку, — очевидець

Українські туристи, які відпочивали на єгипетських курортах Шарм-ель-Шейху і Хургаді, а потім були закриті на карантин, залишилися без мобільного зв'язку.

Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook українська туристка Антоніна Маровді.

"Щоб туристи не розводили паніку на цілий день відключають зв'язок! Ні один мобільний оператор не працює. Без зв'язку ходять навіть місцеві. Тому, якщо ви не можете додзвонитися своїм рідним, не хвилюйтеся, ввечері вони повинні вийти на зв'язок! Хоча повернутися завтра не зможуть", — написала вона.

За словами туристки, в Єгипет все ще продовжують прибувати відпочиваючі. Туроператори продовжують переконувати людей, що вони зможуть повернутися після 17-го березня, хоча ніхто не може дати таких гарантій.

За словами Мавроді, в одному з готелів з підозрою на коронавірус госпіталізували двох людей. Їх відвезли в лікарню на кордоні з Ізраїлем. Сама лікарня знаходиться не на карантині.

Як повідомляли Українські новини, українських туристів, які відпочивали на єгипетських курортах Шарм-ель-Шейху і Хургаді, закрили на карантин, при цьому готелі продовжують заселяти новоприбулих, щоб не втрачати гроші.

Тим часом через коронавірус тури з України подешевшали.