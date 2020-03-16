підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Українським туристам в Єгипті відключають зв'язок, щоб не розводили паніку, — очевидець
16 березня 2020, понеділок, 00:17 1
Політика 2020-03-16T01:17:54+02:00
Українські Новини
Українським туристам в Єгипті відключають зв'язок, щоб не розводили паніку, — очевидець

Українським туристам в Єгипті відключають зв'язок, щоб не розводили паніку, — очевидець

Кира Молчанова
Єгипет, туристичний сезон, Коронавірус, коронавірус в Європі, Коронавірус в світі
Українські туристи застрягли на відпочинку. Фото: Facebook Антоніна Маровди
Українські туристи застрягли на відпочинку. Фото: Facebook Антоніна Маровди

Українські туристи, які відпочивали на єгипетських курортах Шарм-ель-Шейху і Хургаді, а потім були закриті на карантин, залишилися без мобільного зв'язку.

Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook українська туристка Антоніна Маровді.

"Щоб туристи не розводили паніку на цілий день відключають зв'язок! Ні один мобільний оператор не працює. Без зв'язку ходять навіть місцеві. Тому, якщо ви не можете додзвонитися своїм рідним, не хвилюйтеся, ввечері вони повинні вийти на зв'язок! Хоча повернутися завтра не зможуть", — написала вона.

За словами туристки, в Єгипет все ще продовжують прибувати відпочиваючі. Туроператори продовжують переконувати людей, що вони зможуть повернутися після 17-го березня, хоча ніхто не може дати таких гарантій.

За словами Мавроді, в одному з готелів з підозрою на коронавірус госпіталізували двох людей. Їх відвезли в лікарню на кордоні з Ізраїлем. Сама лікарня знаходиться не на карантині.

Як повідомляли Українські новини, українських туристів, які відпочивали на єгипетських курортах Шарм-ель-Шейху і Хургаді, закрили на карантин, при цьому готелі продовжують заселяти новоприбулих, щоб не втрачати гроші.

Тим часом через коронавірус тури з України подешевшали.

Більше новин про: Єгипет туристичний сезон Коронавірус коронавірус в Європі Коронавірус в світі

Львів з понеділка закриває всі магазини, окрім продуктових, аптек і заправок через коронавірус, — Садовий
МОЗ закликав закрити все, окрім аптек та магазинів
Новини
Українським туристам в Єгипті відключають зв'язок, щоб не розводили паніку, — очевидець 00:17
РАГСи перестали приймати заяви на весілля — можна оформити лише народження або смерть 23:57
Ще одна евакуація: з Греції не може повернутися українська спортивна збірна 23:48
Літак. Фото: Офіс Президента
У "Бориспіль" прилетів літак з евакуйованими з Італії українцями 23:23
Львів з понеділка закриває всі магазини, окрім продуктових, аптек і заправок через коронавірус, — Садовий 22:54
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою 11:12
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня 09:12 Інфографіка
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
17 березня Україна закриє кордони. Як українцям повернутися з-за кордону 15:32 Доповнено
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня 09:12 Інфографіка
більше новин
У "Бориспіль" прилетів літак з евакуйованими з Італії українцями
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok