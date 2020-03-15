Луший карантин - пересидеть в Египте. В отели с застрявшими украинцами продолжают заселять туристов

Украинских туристов, которые отдыхали на египетских курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, закрыли на карантин, при этом отели продолжают заселять новоприбывающих, чтобы не терять деньги.

Об этом сообщает Telegram-канала "Коронавирус онлайн".

Отдыхающих в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе украинцев подозревают на заражение коронавирусом. На время обсервации они будут оставаться в своих отелях.

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Согласно сообщению, турагенты и авиаперевозчики терпят огромные убытки, поэтому туроператоры продолжают отправлять людей на курорты, в том числе и 16 марта. Как альтернативу предлагают клиенту не ехать в тур и потерять 100% денег за неявку.

Переписка с туроператором. Фото: Telegram-канал "Коронавирус онлайн"

Тем временем на других туристических каналах продолжают продавать туры.

"Лучший карантин — это пересидеть в Египте", - сообщает один из каналов с дешевыми билетами, предлагая скидки и дешевые акции.

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В то же время пока неизвестно, как и кто будет возвращать украинцев обратно домой.

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Некоторые операторы продолжают продавать туры и не дают никаких коментариев по поводу сложившейся ситуации.

Как сообщали Українські Новини, Join Up собирается вернуть своих туристов на следующей неделе.

Тем временем из-за коронавируса туры из Украины подешевели.