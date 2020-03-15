Луший карантин - пересидеть в Египте. В отели с застрявшими украинцами продолжают заселять туристов

Украинских туристов, которые отдыхали на египетских курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, закрыли на карантин, при этом отели продолжают заселять новоприбывающих, чтобы не терять деньги. Об этом сообщает Telegram-канала "Коронавирус онлайн". Отдыхающих в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе украинцев подозревают на заражение коронавирусом. На время обсервации они будут оставаться в своих отелях. Украинцы застряли в Египте Согласно сообщению, турагенты и авиаперевозчики терпят огромные убытки, поэтому туроператоры продолжают отправлять людей на курорты, в том числе и 16 марта. Как альтернативу предлагают клиенту не ехать в тур и потерять 100% денег за неявку. Переписка с туроператором. Фото: Telegram-канал "Коронавирус онлайн" Тем временем на других туристических каналах продолжают продавать туры. "Лучший карантин — это пересидеть в Египте", - сообщает один из каналов с дешевыми билетами, предлагая скидки и дешевые акции. Пост про путешествие в Египет В то же время пока неизвестно, как и кто будет возвращать украинцев обратно домой. Анекс тур продолжает отправлять туристов в Египет Турагенты терпят убытки Рейсы из Борисполя Некоторые операторы продолжают продавать туры и не дают никаких коментариев по поводу сложившейся ситуации. Как сообщали Українські Новини, Join Up собирается вернуть своих туристов на следующей неделе. Тем временем из-за коронавируса туры из Украины подешевели.