Несмотря на карантин, Кличко не отменил сельскохозяйственные ярмарки в Киеве

Несмотря на объявленные в Киеве карантинные меры, в Киеве все равно прошли сельскохозяйственные ярмарки, после которых на улицах остались кучи мусора, гнилые овощи и фрукты, остатки упаковки и бутылки.

Об этом сообщает издание "КиевVласть" и пользователи в социальных сетях.

"Ярмарки уже давно перестали нести социальную функцию, ведь цены там далеки от социальных, а продажу ведут часто не производители, а перекупщики. После себя такие ярмарки оставляют вот такой беспорядок, как вчера на ул Иорданской на Оболони", – написал на своей странице в Facebook киевлянин Александр Чепурко.

По его мнению, необходимо пересмотреть локации проведения ярмарок, их ассортимент, формат и санитарные условия. Это позволит избежать перекрытия улиц и появления завышенных цен.

После ярмарки. Фото: Facebook Александр Чепурко

После ярмарки. Фото: Facebook Александр Чепурко

В Дарницком районе Киева тоже недовольны ярмаркой. Так, киевлянин Иван Кучеренко на своей странице в Facebook написал, что ярмарку по улице Ревуцкого посещают много пожилых людей, которые расплачиваются наличными, а торгуют там из разных областей Украины, в том числе, из Житомирской и Черновицкой.

Также, по его словам, на этой ярмарке спокойно продают свои товары контрабандисты, "которые еще пару дней назад покупали все это в Италии и Испании".

Ярмарка в Дарницком районе. Фото: Ivan Kucherenko

Как сообщали Українські Новини, сроки карантина в Украине могут поменяться в зависимости от эпидемситуации.

Кабинет министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса.