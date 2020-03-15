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15 марта 2020, воскресенье, 21:38 49
Общество 2020-03-15T21:40:07+02:00
Українські Новини
Несмотря на карантин, Кличко не отменил сельскохозяйственные ярмарки в Киеве

Несмотря на карантин, Кличко не отменил сельскохозяйственные ярмарки в Киеве

Кира Молчанова
Киев, Ярмарка, Коронавирус, коронавирус в Украине
После ярмарки. Фото: Facebook Александр Чепурко
После ярмарки. Фото: Facebook Александр Чепурко

Несмотря на объявленные в Киеве карантинные меры, в Киеве все равно прошли сельскохозяйственные ярмарки, после которых на улицах остались кучи мусора, гнилые овощи и фрукты, остатки упаковки и бутылки.

Об этом сообщает издание "КиевVласть" и пользователи в социальных сетях.

"Ярмарки уже давно перестали нести социальную функцию, ведь цены там далеки от социальных, а продажу ведут часто не производители, а перекупщики. После себя такие ярмарки оставляют вот такой беспорядок, как вчера на ул Иорданской на Оболони", – написал на своей странице в Facebook киевлянин Александр Чепурко.

По его мнению, необходимо пересмотреть локации проведения ярмарок, их ассортимент, формат и санитарные условия. Это позволит избежать перекрытия улиц и появления завышенных цен.

После ярмарки. Фото: Facebook Александр ЧепуркоПосле ярмарки. Фото: Facebook Александр Чепурко

После ярмарки. Фото: Facebook Александр ЧепуркоПосле ярмарки. Фото: Facebook Александр Чепурко

В Дарницком районе Киева тоже недовольны ярмаркой. Так, киевлянин Иван Кучеренко на своей странице в Facebook написал, что ярмарку по улице Ревуцкого посещают много пожилых людей, которые расплачиваются наличными, а торгуют там из разных областей Украины, в том числе, из Житомирской и Черновицкой.

Также, по его словам, на этой ярмарке спокойно продают свои товары контрабандисты, "которые еще пару дней назад покупали все это в Италии и Испании".

Ярмарка в Дарницком районе. Фото: Ivan KucherenkoЯрмарка в Дарницком районе. Фото: Ivan Kucherenko

Как сообщали Українські Новини, сроки карантина в Украине могут поменяться в зависимости от эпидемситуации.

Кабинет министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса.

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