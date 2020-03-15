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15 березня 2020, неділя, 23:23 7
Політика 2020-03-16T01:15:02+02:00
Українські Новини
У "Бориспіль" прилетів літак з евакуйованими з Італії українцями

У "Бориспіль" прилетів літак з евакуйованими з Італії українцями

Кира Молчанова
SkyUp, Італія, Евакуація, Венеція, Коронавірус, коронавірус в Італії

В міжнародний аеропорт "Бориспіль" вилетів літак спецрейса з евакуйованими з Італії українцями, який напередодні вилетів з Венеції.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На борту літака перебувають 123 українці, які не змогли потрапити на територію України через те, що застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Після прибуття всі евакуйовані громадяни відразу сіли в автобус і поїхали з території аеропорту в супроводі медиків в захисних костюмах і масках.

Як повідомляли Українські Новини, всього на борту перебувало 123 особи, з яких 98 осіб з автобусів, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, та 25 осіб, які виявили бажання повернутися в Україну за пропозицією Міністерства закордонних справ України.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні. Водночас Митниця опублікувала карту, де можна побачити, які пункти працюють.

13 березня Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна евакуює українців з Італії та Словенії.

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