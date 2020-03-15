Львів з понеділка закриває всі магазини, окрім продуктових, аптек і заправок через коронавірус, — Садовий

Поки в МОЗ лише пропонують закрити всі магазини та місця громадського харчування, влада Львова вже закриває усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, заправок і аптек.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в Facebook.

"Офіційно рішення буде прийнято завтра вранці, але готуватися можна вже зараз", — написав він.

Пізніше мер додав, що це рішення стосується всіх об'єктів громадського харчування.

Як повідомляли Українські Новини, внаслідок пандемії COVID-19 Кабмін ввів карантин в навчальних закладах, рекомендував обмежити масові заходи, 17 березня припиняється міжнародне авіаційне, залізничне і автобусне сполучення, забороняється в'їзд іноземців в Україну, крім тих, що мають вид на проживання в нашій країні.

За станом на 15 березня, коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч осіб, а в Україні Міністерство охорони здоров'я зареєструвало 12 повідомлень про підозру на коронавирусну інфекцію.

Через карантин з 230 пунктів пропуску 107 призупинять свою роботу. Пропускати будуть 123 пункти, які залишилися.