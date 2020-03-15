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15 березня 2020, неділя, 21:38 13
Суспільство 2020-03-16T00:30:02+02:00
Українські Новини
Незважаючи на карантин, Кличко не скасував сільськогосподарські ярмарки в Києві

Незважаючи на карантин, Кличко не скасував сільськогосподарські ярмарки в Києві

Кира Молчанова
Карантин, Київ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Ярмарок
Після ярмарку. Фото: Facebook Чепурко Олександр
Після ярмарку. Фото: Facebook Чепурко Олександр

Незважаючи на оголошені у Києві карантинні заходи, у місті все одно відбулися сільськогосподарські ярмарки, після яких на вулицях залишилися купи сміття, гнилі овочі та фрукти, залишки упаковки та пляшки.

Про це повідомляє видання "КиевVласть" і користувачі в соціальних мережах.

"Ярмарки вже давно перестали нести соціальну функцію, адже ціни там далекі від соціальних, а продаж ведуть часто не виробники, а перекупники. Після себе такі ярмарки залишають ось такий безлад, як вчора на вулиці Йорданській на Оболоні", – написав на своїй сторінці в Facebook киянин Олександр Чепурко.

На його думку, необхідно переглянути локації проведення ярмарків, їх асортимент, формат і санітарні умови. Це дозволить уникнути перекриття вулиць і появи завищених цін.

Після ярмарку. Фото: Facebook Олександр ЧепуркоПісля ярмарку. Фото: Facebook Олександр Чепурко

Після ярмарку. Фото: Facebook Олександр ЧепуркоПісля ярмарку. Фото: Facebook Олександр Чепурко

У Дарницькому районі Києва теж незадоволені ярмарком. Так, киянин Іван Кучеренко на своїй сторінці в Facebook написав, що ярмарок по вулиці Ревуцького відвідують багато літніх людей, які розплачуються готівкою, а торгують там з різних областей України, в тому числі, з Житомирської та Чернівецької.

Також, за його словами, на цьому ярмарку спокійно продають свої товари контрабандисти, "які ще кілька днів тому купували все це в Італії та Іспанії".

Ярмарок у Дарницькому районі. Фото: Ivan KucherenkoЯрмарок у Дарницькому районі. Фото: Ivan Kucherenko

Як повідомляли Українські Новини, терміни карантину в Україні можуть змінитися залежно від епідеміологічної ситуації.

Кабінет міністрів рекомендує обмежити проведення масових заходів з участю 200 і більше осіб і ввести карантин у школах через поширення коронавірусу.

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