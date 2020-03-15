Росія і Білорусь припиняють ж/д сполучення з Україною

Крім того, що з вівторка, 17 березня, компанія "Російські залізниці" припиняє повідомлення з Молдовою і Україною, Білорусь і Росія також припиняють залізничне сполучення з Україною.

Про це йдеться в повідомленні "Федеральної пасажирської компанії" та "Білоруської залізниці", передають Українські Новини.

Зазначається, що таке рішення прийнято у зв'язку з ситуацією, викликаною коронавірусом COVID-19.

На підставі цього факту тимчасово призупиняється курсування поїздів, безпересадочних і причіпних вагонів: №32/31 "Київ - Рига", а також причіпних вагонів "Мінськ - Рига"; №53/54 "Київ - Харків - Санкт-Петербург; №86/85 "Мінськ - Київ", №94/93 "Мінськ - Одеса"; №100/99 "Мінськ - Запоріжжя".

Також скасовуються і тимчасово не курсуватимуть : поїзд №31/32 "Київ - Рига" з 17 березня; поїзд №54 / 53 "Київ / Харків-Санкт-Петербург"з 15-16 березня; поїзд №86/85 "Мінськ-Київ" з 15-16 березня; поїзд №94/93 "Мінськ-Одеса" з 17-18 березня; поїзд №100/99 "Мінськ-Запоріжжя" з 16-18 березня.

Як відзначили в компанії, невикористаний проїзні документи на скасовані поїзди та причіпні вагони можна буде повернути в квиткових касах без справляння додаткових плат і зборів, а повернення грошових коштів буде проводитися на підставі проїзних документів.

Також повернення провізних платежів за електронним проїзним документам здійснюється через інтернет-ресурс, на якому був придбаний проїзний документ.

Терміни повернення проїзних документів не обмежені.

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